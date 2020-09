Smartphones : Samsung dévoile son smartphone 5G le plus abordable, Asus garde sa Flip Camera

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : l’annonce d’un Galaxy A42 5G chez Samsung, les détails concernant le Galaxy Z Fold2 chez Samsung, l’arrivée des Asus Zenfone 7 et 7 Pro en Europe et la présentation des Realme 7 et 7 Pro.

Samsung continue de rendre la 5G plus abordable sur ses smartphones. Il a ainsi présenté un Galaxy A42 5G. Celui-ci propose un écran Super AMOLED 6,6 pouces FHD+ avec une encoche, un quadruple capteur photo 48/8/5/2 Mégapixels à l’arrière, un capteur photo 20 Mégapixels à l’avant et une batterie 5 000 mAh. Il sera disponible d’ici la fin de l’année et vendu sous la barre des 400 euros. Certains marchés l’ont annoncé à 379 euros.

La firme sud-coréenne a par ailleurs donné les détails concernant le Galaxy Z Fold2, successeur du Galaxy Fold qui sera disponible en France le 18 septembre et vendu 2 020 euros. Articulé autour du chipset Snapdragon 865+ et alimenté par une batterie 4 500 mAh, il propose un écran externe 6,2 pouces et un écran interne pliable de 7,6 pouces avec rafraîchissement en 120 Hz. La charnière permet d’ailleurs un mode assis comme le Galaxy Z Flip. On a également de la 5G, des capteurs photo 10 et 12 Mégapixels et une charge 25 Watts.

Asus renouvelle ses smartphones haut de gamme avec les Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro équipés respectivement des chipsets Snapdragon 865 et 865+. Tous les deux proposent une batterie 5 000 mAh, une charge 30 watts et un écran AMOLED 90 Hz. Ils héritent également du bloc photo Flip Camera du Zenfone 6 de 2019. Le constructeur indique des prix de 699 et 799 euros.

Les Realme 6 et Realme 6 Pro testés dernièrement par Univers Freebox ont des successeurs avec les Realme 7 et Realme 7 pro tout juste dévoilés par la marque. Le premier mise sur un chipset Helio G95, un écran IPS 90 Hz, une batterie 5 000 mAh rechargeable en 30 Watts, tandis que le second s’oriente vers un SoC Snapdragon 720G, une dalle AMOLED et une batterie 4 500 mAh rechargeable en 65 Watts. Tous les deux partagent un quadruple capteur photo 64/8/2/2 Mégapixels. Reste maintenant à attendre les prix pour le Vieux Continent.

Sans oublier le ZTE Axon 20 5G, premier smartphone annoncé commercialement avec un capteur photo dissimulé sous l’écran.