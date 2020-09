Freebox Connect, la nouvelle application pour gérer son Wi-Fi facilement, se met à jour sur Android

Les participants du programme de bêta-test de Freebox Connect peuvent désormais découvrir une nouvelle version de l’application sur les smartphones sous Android.

Encore plus simple à utiliser, la nouvelle mouture estampillée 1.1.3 proposes plusieurs améliorations. Tout d’abord, la section dédiée à la planification de coupure du Wi-Fi a été revue pour une meilleure lisibilité. Free a également ajouté une aide à l’installation d’un répéteur directement sur la page d’accueil, en cas de besoin. Quelques corrections sont aussi de mise, y compris “l’affichage de la bonne adresse IP dans certains cas particuliers”, indiquent les développeurs. Autre changement, la section “Plus” a bénéficié d’un changement de design, un poil plus agréable pour les yeux.

A gauche, l’avant et à droite, l’après update

L’application est disponible sur iOS et sur Android (cliquez sur les liens pour la télécharger). Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les diverses possibilités qu’offre l’application, voici quelques tutoriels et une présentation globale de l’appli.