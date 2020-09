ZTE présente le premier smartphone doté d’une caméra sous l’écran, l’Axon 20 5G

La marque chinoise ZTE a officialisé son nouveau Axon 20 5G. Son atout principal est d’embarquer une caméra sous l’écran, dites au revoir aux poinçons ou appareils photo pop-up.

En effet, le premier smartphone avec caméra sous la dalle a été officialisé en Chine. Il n’a pas été fabriqué par Apple ou encore Samsung, mais bien par la marque chinoise ZTE. Avec l’Axon 20 5G, le fabricant devient le premier à présenter un smartphone embarquant une caméra sous la dalle, une révolution dans le domaine des smartphones.

L’Axon 20 5G a été annoncé en Chine au prix de 2198 RMB soit environ 271 euros. L’appareil est un smartphone milieu de gamme équipé d’un module caméra frontal placé de 32 mégapixels placé sous la dalle OLED, ainsi la surface d’affichage de l’écran est optimale, contrairement à l’Axon 20 4G qui lui dispose d’une encoche.

Il embarque un processeur Snapdragon 765G, couplé à 6 ou 8 Go de mémoire vive, 128 ou 256 Go de stockage interne, ainsi qu’un écran OLED de 6,92 pouces FHD+. Il possède également un quadruple module photo à l’arrière composé d’un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un objectif de profondeur 2 mégapixels et enfin un objectif macro de 2 mégapixels.

L’appareil 5G, compatible avec la Quick Charge 4+, dispose d’une batterie de 4220 mAh, d’un chargeur de 30 W et tourne sous Android 10.

Les précommandes de l’Axon 20 5G sont déjà possibles. Le smartphone a été annoncé en Chine cependant, sa date de commercialisation est encore inconnue.

D’autres marques comme Xiaomi ou encore Oppo travaillent actuellement à intégrer des caméras frontales aux écrans de leurs smartphones, d’ici 2021 de nombreux fabricants devraient proposer cette innovation sur leurs produits.