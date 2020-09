Bouygues et ses déboires avec Huawei, panne mondiale de l’internet… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Bouygues doit démonter 3000 antennes, alors que la France a besoin d’être couverte en 4G et 5G… Ca intrigue !

L’Etat oblige l’opérateur à retirer 3000 antennes Huawei en zones très denses, notamment dû aux risques d’espionnages que présente le fabricant chinois. Sur 21 500 antennes au total, et sur une durée de 8 ans, l’opération risque d’être longue et fastidieuse… Ce qui fait lever des sourcils chez nos lecteurs. Avec les nouveaux usages du numérique et la nécessité d’une très bonne couverture mobile, est-il judicieux d’en retirer 3000 du parc ? La question mérite d’être posée.

Mais les soupçons d’espionnage pesant sur Huawei continuent d’amocher la confiance des consommateurs… A moins que ce ne soit les restrictions concernant leurs smartphones, privés des services Google ? Dans tous les cas, Huawei a décidément bien mauvaise presse en ce moment…

Encore en panne ! Ah, c’est mondial ? Okay…

Les pannes de services sont souvent l’occasion de véritables éclats de voix (ou de posts) sur la toile. Mais celle qui a touché des abonnés Canal+ et Telefoot dimanche dernier avait une telle ampleur que certains ont finalement bien pris la chose. Soit en taclant au passage les bugs dont peut souffrir le player Pop, soit simplement en étant impressionnés. Tout de suite, une panne mondiale, ça calme !

Avec Free Ligue 1 Uber Eats, il y a à boire et à manger ( 😉 )

L’application Free Ligue 1 Uber Eats, c’est un service certes inédit mais aussi beaucoup de problèmes au démarrage. Même si les fans de ballon rond sont plutôt emballés d’après notre dernier sondage, certains ont été plutôt déçus du lancement. C’est le cas de Naonac par exemple.

Mais la situation s’améliore au fil des mises à jour, philosophent d’autres ! Patience et longueur de temps… Mais pas trop quand même.

Une option d’un autre temps supprimée par Free ravive de vieux souvenirs… un poil moqueur.

Free a annoncé mettre fin à une très vieille option pour les abonnés Free Mobile. En effet, l’option Blackberry permettait notamment l’envoi et la réception d’eMails, la navigation sur Internet et l’accès aux messageries instantanées sur les smartphones de la marque. La mention de ce fabricant de téléphone, qui a mal négocié le virage a fait remonter des souvenirs… Mais face à l’avenir du fabricant et ses récentes annonces, certains sont plutôt taquins…

Nous demandions quelles nouveautés attendez-vous chez Free… Pas vos rêves les plus fous !

De nombreux projets devraient aboutir dans les prochains mois chez Free : lancement des offres 5G, l’eSIM, le Dolby Atmos… Et chez Univers Freebox, nous sommes curieux de vos attentes en la matière, nous avons donc réalisé un sondage avec pas moins de 7 propositions ! Mais pour certains, ça a été l’occasion de divaguer très loin… Globo75 nous propose une offre 5G complètement hallucinante, et Pascal60… Veut simplement un abonnement gratuit ! Désolé pour la déception… 😉