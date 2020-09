Iliad : la fondatrice de Leetchi entre au conseil d’administration du groupe de Xavier Niel

Comme prévu, Céline Lazorthes intègre le conseil d’administration du groupe de Xavier Niel.

Nommée en tant qu’administrateur indépendant d’Iliad le 21 juillet lors de l’assemblée générale du groupe au même titre que Jacques Veyrat, ancien PDG de Neuf Cegetel, Céline Lazorthes a officialisé hier sur Twiiter son entrée au sein du conseil d’administration de la maison-mère de Free.

Fondatrice et Présidente du Conseil de Surveillance du Groupe Leetchi, elle a créé en 2009 cette célèbre plateforme de cagnotte en ligne, ensuite rachetée à 86% en 2015 par le Crédit Mutuel Arkéa. Pour l’anecdote, cette cheffe d’entreprise hyperactive a lancé en 2012 Bankiwi, un service de tirelire online dédié aux adolescents, co-financé par Xavier Niel et son business angel, Kima Ventures. En 2014, elle a notamment déclaré “Xavier Niel me fascine”, tout en expliquant pourquoi la France a besoin de patrons comme celui de Free.

Il y a 7 ans, elle a par ailleurs lancé la solution de paiement Mangopay, dédiée aux marketplaces, aux crowdfunding et à l’économie collaborative.

Par ailleurs, Céline Lazorthes siège aux Conseils d’administration du Think Tank Génération Libre et de la SNCF. Ardente défenseuse de l’entreprenariat féminin, elle a co-fondé avec Tatiana Jama le collectif SISTA qui œuvre pour plus d’égalité dans l’accès au financement des entreprises de la Tech.

Sur les dix membres figurant au sein du conseil d’administration d’Iliad, 4 sont désormais des femmes, à savoir Virginie Calmels, Orla Noonan, Bertile Burel, et Céline Lazorthes.

Pour rappel, un administrateur indépendant “n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe, ou sa direction, qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement”, a défini le rapport Bouton.