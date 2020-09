Free réorganise (presque) toutes les chaînes d’infos sur Freebox TV

Jeu de chaises musicales pour les chaînes d’info sur la Freebox

En dehors des 4 chaînes d’informations de la TNT, à savoir BFM TV, CNEWS, LCI et Franceinfo, Freebox TV propose plus d’une dizaine d’autres chaînes d’actualité, françaises et internationales. C’est ce bloc de chaînes que Free vient de renuméroter. Pour vous y retrouver, Univers vous propose la liste des chaînes qui ont changé de canal. Pour ceux qui ont réalisé leurs propres bouquet TV sur la Freebox, le changement se fait automatiquement, vous n’avez pas besoin de sélectionner le nouveau canal.

RT France passe sur le canal 462 : chaîne gratuite en français

NHK World Japan passe sur le canal 461 : chaîne gratuite en anglais

i24 news passe sur le canal 460 : chaîne gratuite en français

Africa 24 passe sur le canal 359 : chaîne gratuite en français

Al Jazeera International passe sur le canal 358 : chaîne gratuite en anglais

CNBC passe sur le canal 357 : chaîne gratuite en anglais

Bloomberg TV passe sur le canal 356 : chaîne gratuite en anglais

Fox News passe sur le canal 355 : chaîne payante (0,99€/mois) en anglais

CNN International passe sur le canal 354 : chaîne gratuite en anglais

Sky News International passe sur le canal 353 : chaîne gratuite en anglais

BBC World News passe sur le canal 352 : chaîne gratuite en anglais

BSmart passe sur le canal 349 : chaîne gratuite en français

Les autres chaînes d’info de cette catégorie ne bougent pas et restent donc sur le même canal