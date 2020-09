Android : 6 applications vérolées à supprimer rapidement de votre smartphone

Sur le Google Play Store, six applications infectées par le malware Joker viennent d’être repérées. Elles totalisent environ 200 000 téléchargements et ont pour but de vous abonner à des services payants à votre insu.

En effet, même si les applications présentes sur le Google Play Store sont soumises à un contrôle de sécurité, certaines applications arrivent malgré tout à s’infiltrer dans le store applicatif de la firme de Mountain View. Ainsi, Pradeo une entreprise privée spécialisée dans la cybersécurité, a récemment détecté six applications malveillantes actuellement en circulation sur le Play Store. Ces dernières sont infectées par le malware Joker, qui avait contaminé 24 applications l’année dernière.

Joker est un malware de type un fleeceware, son objectif est donc d’inscrire ses victimes à des services payants sans leur consentement. Après son installation sur un smartphone via une applications vérolée, le malware, qui s’avère être très discret, se charge de récolter des codes d’autorisation reçu par SMS sur le terminal. Grâce à ces derniers, Joker pourra donc vous inscrire à des payants à votre insu.

Voici la liste des applications infectées par le malware Joker, si l’une d’entre elle est présente sur votre smartphone, il est conseillé de la supprimer de toute urgence afin d’éviter toute facturation indésirable :