Google Images s’améliore pour faire respecter le droit d’auteur

Le moteur de recherche se met à jour, améliorant ses capacités de recherche mais permettant aussi de mieux savoir si une image est utilisable ou non.

Google a annoncé un update plutôt important pour son moteur de recherche dédié aux photos et illustrations. Notamment du côté des droits d’auteur, puisque les images placées sous licences seront notifiées d’une petite vignette pour les différencier des autres et ce n’est pas tout.

Si vous souhaitez acquérir la licence d’une image en particulier, Google affirme que ” lorsque vous cliquerez sur une image badgée, nous afficherons un lien vers les détails de la licence de l’image, ainsi qu’un lien vers le site où vous pourrez obtenir une licence pour l’image – dans le cas où ce lien est fourni par l’éditeur “. Un accord peut alors être obtenu, qui dépendra du profil du demandeur mais aussi de l’utilisation prévue de la photo (illustration d’article etc…).

Et ce n’est pas tout, si vous savez que vous ne cherchez pas à acquérir une license particulière et que vous souhaitez trouver des images libres de droits (sous licence Creatives commons), un filtre est mis en place par la firme de Mountain View. Ainsi vous pouvez choisir de ne chercher que des images sous licence Creative Commons, ou commerciales, pour être certain de ne rien voler.

De quoi rendre plus clair la disponibilité de ces images sur internet, souvent copiées sans crédit pour leur créateurs.