Êtes-vous intéressés par le nouveau service Free Ligue 1 Uber Eats ? Les fans de foot plutôt partants

Quand le foot intéresse, l’application Free Ligue 1 Uber Eats peut attiser la curiosité voire séduire.

Accessible pour tous sur iOS, Android mais aussi sur les interfaces TV des Freebox hormis la Crystal et Delta S, le nouveau service Free Ligue 1 Uber Eats vit ses premiers moments. Après plusieurs couacs au démarrage lors de la première journée de Ligue 1 le week-end du 22 août, l’application a vécu une deuxième journée moins mouvementée malgré encore quelques bugs en matière de gestion des matchs en direct. S’il faudra attendre encore un peu pour l’activation des notifications/alertes et l’intégration du classement, les utilisateurs ont dores et déjà peu se rendre compte du potentiel de ce service et des divers contenus exclusifs disponibles, émissions, podcasts, interviews et web-séries.

Le 13 août dernier, soit une semaine avant la reprise du championnat, Univers Freebox a lancé un sondage afin de prendre la température. Une question a alors été posée : “êtes-vous intéressés par le nouveau service Free Ligue 1 Uber Eats, inclus pour les abonnés Freebox ?”

Sur les 4 853 votants ayant participé pendant 2 semaines, 43% sont unanimes, le foot ne les intéresse pas. Ces derniers, sauf par curiosité, ne comptent donc pas utiliser ce nouveau média à part entière.

Pour les autres, la tendance est plus positive. Près de 28% des sondés se disent intéressés. Ne disposant pas d’un abonnement à une chaîne de foot, ceux-ci sont ouverts à l’idée de consommer la Ligue 1 d’une nouvelle manière, à travers des extraits en quasi-direct et des résumés des rencontres peu après le coup de sifflet final. Face aux sommes importantes à débourser pour regarder tous les matchs du championnat, à savoir un abonnement à Canal+ et Téléfoot, 19% des votants se disent convaincus par le nouveau service de Free. Il faut dire que sa gratuité sur les Freebox et pour les abonnés au Forfait Free à 19,99€ ne laisse pas indifférent. Au final, 47% des participants se sont montrés intéressés par Free Ligue 1 Uber Eats.

Enfin, 11% des participants préfèrent s’abonner à Téléfoot/Canal+ et ainsi pouvoir regarder l’intégralité des matchs de la Ligue 1 mais aussi de la Ligue des Champions. S’agissant, des fans de foot pour qui il est indispensable de voir l’intégralité des matchs qu’ils désirent voir, Téléfoot est désormais disponible sur les Freebox. La passion du ballon rond peut l’emporter sur le prix.