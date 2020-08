Pour sa 25e mise à jour, la Shield de Nvidia offre la 4K à l’ensemble de ses utilisateurs

Au bout de 5 ans d’existence, la Nvidia Shield est loin d’être en bout de course et nous le prouve avec la nouvelle mise à jour. La 25e en 5 ans.

Depuis 2015, la Nvidia Shield se maintient en forme et reste dans le top des box Android. Lors de sa sortie, sa fiche technique et ses fonctionnalités faisaient d’elle la plus évoluer sur le marché.

5 ans après le lancement de la première Shield, une mise à jour très intéressante à été déployée par Nvidia. Elle porte le numéro 25 et se nomme SHIELD Software Expérience Upgrade 8.2. Le point fort de cette mise à jour est l’amélioration de l’upscaling 4 K de la box. Pour faire simple, c’est une mise à l’échelle d’une image ou d’une vidéo afin de l’adapter à une résolution plus grande que sa résolution d’origine.

La Shield savait déjà auparavant adapter du contenu en 720 p ou 1080 p vers de la 4 K désormais un format 360 p et 1440 p d’origine sera upsacler en 4 K. Côté jeu l’application Nvidia Games va bénéficier d’une mise à jour passant l’upscaling 4 K 30 images par seconde à 60 images par seconde.

Déjà disponible pour l’ensemble des Shield, du premier modèle sorti en 2015 jusqu’à la plus récente, cette mise à jour apportera des améliorations concernant la télécommande avec la possibilité de personnaliser l’action effectuée par le bouton principal. Petite exception pour les télécommandes commercialisées entre 2017 et 2019, elles peuvent des à présent contrôler l’application Shield TV avec l’infrarouge. Les modèles de télécommande fournit à partir de 2019 peuvent eux maintenant prendre en compte le changement de la source d’entrée.