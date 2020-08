C’est fait, la chaîne Téléfoot est à présent disponible sur les Freebox

Après avoir officialisé hier son contrat de distribution avec Mediapro, Free ne perd pas de temps et rend dès à présent disponible la chaîne Téléfoot sur les Freebox.

Juste à temps pour la seconde journée de Ligue 1. Au lendemain de l’annonce de son accord avec le nouveau diffuseur de la Ligue 1 mais aussi de la Ligue des Champions en co-diffusion pendant un an avec RMC Sport, Free permet à ses abonnés d’accéder à Téléfoot sur les Freebox, et donc de s’y abonner. La chaîne est accessible sur le canal 47 mais aussi via le canal 103 pour en profiter en 4K. S’agissant du Multiplex, rendez-vous sur les canaux 416 à 423.

Première constatation, deux abonnements sont actuellement proposés. Le premier sans engagement à 29,90€/mois et le second à 25,90€/mois avec un engagement de 12 mois . Pas de trace pour le moment de l’offre couplée Netflix + Téléfoot à 29,90€/mois avec un engagement de 12 mois.

Quoi qu’il en soit, les abonnés Freebox peuvent désormais bénéficier de l’intégralité des programmes et des matchs proposés sur la chaîne Téléfoot et sur les canaux additionnels Téléfoot Stadium (Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT, UEFA Europa League et, pour la saison 2020/2021 UEFA Champions League). Sans oublier, les matchs diffusés en Ultra HD, à savoir les 2 affiches du vendredi et du dimanche soir diffusées sur le canal Téléfoot 4K lors de chaque journée de championnat.