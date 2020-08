Free officialise son accord avec Mediapro, la chaîne Téléfoot sera très bientôt accessible aux abonnés Freebox

Il y aura du foot chez Free ces prochaines années, de la Ligue 1 et mais aussi de la Ligue des Champions. L’opérateur de Xavier Niel et le nouveau diffuseur du championnat français se disent oui. Téléfoot pourrait débarquer sur les Freebox dès ce week-end.

C’est officiel, le groupe Mediapro premier diffuseur de la Ligue1 et Free annoncent ce matin avoir conclu un accord pour la distribution de Téléfoot auprès des abonnés Freebox ADSL et Fibre. Selon le journaliste de l’Equipe Sacha Nokovitch, la chaîne pourrait être disponible “dès ce week-end sur les Freebox… au plus tard avant les matches décalés”. A confirmer.

Dans le détail, cet accord porte sur les saisons 2020/2021 à 2023/2024 inclus. Les abonnés Freebox pourront ainsi bénéficier de l’intégralité des programmes et des matchs proposés sur la chaîne Téléfoot et sur les canaux additionnels Téléfoot Stadium (Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT, UEFA Europa League et, pour la saison 2020/2021 UEFA Champions League).

Ce n’est pas tout puisque les abonnés pourront aussi profiter des matchs diffusés en Ultra HD : les 2 affiches du vendredi et du dimanche soir seront diffusées sur le canal Téléfoot 4K lors de chaque journée de Championnat.

Côté abonnement, la chaîne Téléfoot sera disponible en option pour les abonnés Freebox éligibles avec ou sans engagement, mais aussi au sein de l’offre couplée Netflix + Téléfoot à 29,90€/mois avec un engagement d’un an.

Cette nouvelle distribution vient ainsi enrichir l’offre de contenus foot que propose déjà Free avec l’application Free Ligue 1 Uber Eats, disponible sur Freebox et sur mobile. Mais cette fois-ci il faudra sortir le portefeuille : 25,90 euros par mois avec un engagement de 12 mois, ou 29,90 euros par mois sans engagement.

Pour rappel, Mediapro a déjà signé avec SFR et Bouygues Telecom. Rien encore avec Orange et Canal+.