Freebox TV : une nouvelle chaîne d’info change de canal

BSmart TV, la chaîne d’info orientée tech, start-ups et innovation disponible pour tous les abonnés Freebox, a changé d’emplacement dans la zapliste.

Arrivée le 16 juin dernier sur le canal 327, celle qui se veut être la concurrente directe de BFM-Business, peut désormais être retrouvée sur le canal 349 de votre Freebox. Si vous vous inquiétez de ne pas la retrouver, à sa place habituelle, vous savez désormais où vous rendre. Dans le catalogue de la Freebox, elle passe donc en dessous de sa “rivale” (canal 347).

La création de la chaîne a été initiée par Stéphane Soumier, ancien animateur de BFM Business, et veut proposer un ” espace de réflexion, d’analyse et d’expertise“. Au programme, les rendez-vous B SMART autour des thématiques de la tech et de l’innovation, de l’emploi et de la formation, de la santé, des start-ups, de la mobilité, du développement durable, etc., avec des émissions comme SMART WORLD, SMART UP, SMART TECH, SMART JOB… Entre autres, le fondateur de Free, Xavier Niel, y était intervenu pendant environ une heure, peu de temps après le lancement de la Freebox Pop.

La chaîne a été conçue digital first. Autrement dit, elle propose des formats adaptés au digital et des contenus exclusivement réservés au digital. Vous pouvez par exemple voir les contenus avant qu’ils ne soient diffusés sur la TV car ceux-ci sont mis à disposition dès qu’ils sont produits. Vous pourrez également retrouver des rendez-vous programmés et des lives sur Facebook ou Linkedin. Les journalistes sont ainsi autant investis sur l’antenne que sur les canaux digitaux de B SMART.