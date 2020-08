Canal+, Téléfoot, une panne mondiale impactent des abonnés

Dimanche frustrant pour des abonnés à Canal+ et Téléfoot touchés par une panne mondiale d’internet sur les réseaux de Century Link, une société de télécommunications américaine.

Ecran noir, message d’erreur, déconnexions. Tous les supports OTT de Téléfoot ainsi que MyCanal ont été impactés ce dimanche pendant plusieurs heures par une panne mondiale du fournisseur d’accès internet Century Link dont ils dépendent. Les abonnés à la chaîne 100% foot (application, TV connectée) de Médiapro ont ainsi été privés hier des matchs de la seconde journée de Ligue 1. “Nous nous excusons pour les problèmes techniques rencontrés ce jour. Ils sont liés à une panne mondiale de nos fournisseurs d’accès Internet, indépendante de notre volonté, qui affecte de nombreux services digitaux. Nous mettons tout en œuvre pour revenir à la normale au + vite”, a expliqué la chaîne sur Twitter. Un geste commercial sera effectué envers les abonnés impactés.

Dans le même temps, un grand nombre d’utilisateurs de myCanal n’ont pu avoir accès à leurs programmes en direct au cours de la journée, notamment le grand prix de Formule 1 de Belgique, de quoi attiser la colère des abonnés sur les réseaux sociaux.

Selon l’AFP, cette panne a touché de nombreux services de streaming et de jeux-vidéos aux USA et en Europe comme Hulu, PlayStation Network et XBox Live . Celle-ci pourrait être liée à des problèmes dans le réseau de l’un des centres de données de Century Link.

Source : L’Equipe, AFP