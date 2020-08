Quelle nouveauté attendez-vous le plus chez Free dans les prochains mois ?

De nombreuses nouveautés doivent encore arriver chez l’opérateur de Xavier Niel, tant sur le mobile que sur les Freebox… Qu’attendez-vous le plus dans les prochains mois ? Vous avez la parole.

Free a lancé sa Freebox Pop au début de l’été, mais dès cette rentrée, l’opérateur doit s’atteler à plusieurs chantiers. Nous vous proposons ainsi un sondage pour savoir ce que vous attendez le plus de la part de Free.

Du changement à venir sur le mobile

Sur le mobile notamment, où l’opérateur a plusieurs projets dans ses cartons. Tout d’abord, l’un des plus important est le lancement des offres 5G chez Free Mobile. Le papa de Free en défend la nécessité en France dans une interview pour Univers Freebox, expliquant que “on a besoin de la 5G […] on consomme toujours plus de débit et pour cette consommation supplémentaire, on a besoin de spectre pour avancer, pour déployer”. En attendant l’attribution des fréquences qui aura lieu fin septembre, l’opérateur ne veut pas trop en dire, mais il pourrait marquer le coup en se détachant de la concurrence. La commercialisation des premières offres d’ici à la fin de l’année, si tout se passe bien.

Autre projet annoncé par Xavier Niel, le lancement de la VOLTE, considérée comme l’arlésienne de Free, qui devrait se faire en même temps que la 5G, la technologie étant nécessaire pour cette nouvelle génération de téléphonie mobile. Elle était initialement prévue après le lancement de la 4G en roaming à l’étranger en mai 2019, et les Freenautes l’attendent de pied ferme.

Autre annonce à court terme, l’eSIM débarquera bientôt chez Free Mobile. En effet, l’opérateur qui n’en était pas fan, a revu sa position sur le sujet et son fondateur annonçait, en marge du lancement de la Freebox Pop, que l’arrivée de cette technologie était une affaire “de quelques semaines”. Affaire à suivre, donc.

Pour finir sur le mobile, il reste encore une promesse, datant de 2018, d’une nouvelle révolution mobile. Xavier Niel a annoncé l’ambition de Free de lancer une seconde révolution mobile après celle de 2012, à tous les niveaux, autant sur les offres, que sur la distribution et le subventionnement. Mais depuis silence radio. Interrogé sur ce point par Univers Freebox en marge du lancement de la Freebox Pop, Xavier Niel préfère ne pas se laisser aller à une nouvelle pré-annonce. « Pour la fin de l’année on travaille sur des choses », confiait t-il à Univers Freebox.

Des attentes concernant la Freebox

Du côté du fixe, une promesse qui met du temps à arriver. En effet, depuis le lancement de la Freebox Delta, il est promis aux abonnés que le player Free-Devialet sera compatible avec le Dolby Atmos. Conscient du retard conséquent, Xavier Niel a fait son mea culpa en juillet dernier. « On a un composant sur lequel on doit avoir un micro logiciel qui doit toujours nous être livré prochainement et on nous promet toujours que ce sera livré demain », a expliqué le fondateur de Free avant de se risquer à une nouvelle date, “on pense que cela devrait arriver le 1er septembre”. La date est proche, reste à voir si Free saura s’y tenir.

Autre nouveauté en discussion, le lancement de Disney+ en avril dernier a causé quelques déceptions chez certains abonnés Freebox. En effet, dû à l’accord signé entre la plateforme de SVOD et Canal+, les seules Freebox proposant l’accès à l’intégralité du catalogue et des services sont celles tournant sous Android TV : la Freebox Pop et la Freebox mini 4K. Les autres n’ayant accès qu’à une boucle vidéo de quelques heures sur dans l’univers Canal. On sait cependant que des discussions sont engagées entre les opérateurs et Canal+ pour une distribution en direct sur les box. L’arrivée du nouveau service de SVOD de la firme aux grandes oreilles sur toutes les Freebox fait elle partie de vos attentes ?

Mais un autre projet est en cours de préparation pour l’opérateur, de plus grande envergure. En effet, Free prévoit de se lancer prochainement sur le marché des entreprises, grâce notamment à l’acquisition de Jaguar network en 2019. Thomas Reynaud a confirmé, en début d’année, le lancement des offres d’Iliad dans le B2B prochainement. L’objectif à l’horizon 2024 est d’atteindre 4 à 5% de pda sur ce segment mais aussi 400 à 500 millions d’euros de chiffre d’affaires. Mais il ne faudra pas espérer une progression aussi vive que sur le marché grand public en 2012 : ” Nos gains de part de marché seront moins rapides que lors de l’arrivée de Free Mobile, car les entreprises sont malheureusement verrouillées par des contrats de très long terme” a précisé le DG d’Iliad.

Vous avez maintenant la parole. Quelle nouveauté attendez-vous le plus chez Free dans les mois qui viennent ? Répondez à notre sondage ci-dessous.