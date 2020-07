Xavier Niel prévoit l’arrivée du Dolby Atmos à la rentrée sur la Freebox Delta et veut se faire pardonner

Promis au lancement de la Freebox Delta en décembre 2018, le Dolby Atmos est toujours aux abonnés absents. C’est fois c’est la bonne, les abonnés devraient être enfin servis à la rentrée selon Xavier Niel. En attendant, l’offre Freebox Delta s’enrichit.

L’attente est longue, au point d’excéder des abonnés depuis de nombreux mois, le Dolby Atmos, format audio « immersif » offrant une expérience d’écoute inédite en trois dimensions via une gestion de la verticalité, se fait toujours attendre sur la Freebox Delta. Pourtant, Free a promis son intégration en marge du lancement de sa box haut de gamme en décembre 2018. Xavier Niel avait alors annoncé un lancement dans “quelques semaines”. Il faut dire que l’opérateur en avait fait un argument de choix, puis silence radio.

Pire encore, le site internet ne fait plus mention de l’arrivée prochaine de cette technologie sur son site internet. Interrogé sur ce retard important (18 mois), Xavier Niel a tenu à faire son mea culpa dans une interview accordée la semaine dernière à Univers Freebox lors du lancement de la Freebox Pop. “On dépend d’un tiers et c’est une erreur parce que depuis le début on nous dit cela arrive mais cela n’arrive pas, c’est un vrai point, c’est un vrai problème car on l’a promis”.

Alors que s’est t-il passé ? « On a un composant sur lequel on doit avoir un micro logiciel qui doit toujours nous être livré prochainement et on nous promet toujours que ce sera livré demain », explique le fondateur de Free avant de se risquer à une nouvelle date, “on pense que cela devrait arriver le 1er septembre”. De quoi enfin proposer le Dolby Atmos aux abonnés Freebox qui ne l’espèrent plus.

En attendant, Free veut se faire pardonner, “pour les abonnés existants de Freebox Delta, on leur dit le répéteur WiFi, vous payez 10 euros de frais d’envoi et vous en disposez. Pour se faire pardonner, regardez on vous offre aussi le foot (service Free Ligue 1 Uber Eats à partir du 22 août), c’est dans le même prix, c’est inclus et cela ne change rien”. Des cadeaux qui espérons-le contenteront les abonnés à condition que le Dolby Atmos débarque enfin à la rentrée.