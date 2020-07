Freebox Pop : tout est nouveau concernant l’enregistrement et le stockage, découvrez la démonstration avec un développeur Free

A l’occasion du lancement de la Freebox Pop, Univers Freebox a interrogé un des développeurs de l’application OQee, la nouvelle interface TV. Il nous explique dans cette vidéo comment fonctionne l’enregistrement et le stockage qui est désormais dans le cloud

Contrairement aux générations précédentes de Freebox, les programmes que vous enregistrez depuis la Freebox Pop ne sont pas stockés sur un disque dur, mais dans le cloud. Et on ne parle plus maintenant en Go de stockage mais en heures d’enregistrements, peu importe que ce soit en Définition Standard, en Haute Définition ou en 4K. 100h sont incluses dans l’offre Freebox Pop, mais si vous souhaitez allez au delà, il vous sera facturé 0,02€/h/mois. Bien sûr, vous pouvez effacer des programmes enregistrés afin de ne jamais dépasser ces 100 heures. Un compteur qui vous indique le nombre d’heures est par ailleurs disponible dans la rubrique “enregistrements” (vous pouvez l’apercevoir en haut à droite dans la vidéo)

Ce système permet d’avoir toujours un enregistrement parfait, sans freezes ou autres problèmes, puisque la captation se fait directement sur les serveurs de Free. Pour la lecture, la qualité de l’image s’adapte automatiquement et en temps réel en fonction de votre débit, afin d’offrir le meilleur rendu possible. A noter que ces enregistrements ne sont pas lisibles depuis une autre version de Freebox en multi TV, et inversement.

