Free Mobile annonce qu’il met fin automatiquement à l’option Blackberry

Blackberry s’éteint petit à petit

Depuis le lancement de Free Mobile, une option BlackBerry est proposée à 2€/mois. Celle-ci permet notamment l’envoi et la réception d’eMails, la navigation sur Internet et l’accès aux messageries instantanées. Ainsi que l’avait expliqué Xavier Niel lors du lancement de Free Mobil e, si cette option est facturée, c’est parce que BlackBerry la facture à Free.

Cher(e) abonné(e),



Nous vous informons que l’option BlackBerry prendra fin automatiquement le 31/10/2020.



A compter de cette date, si vous utilisez un smartphone de la marque BlackBerry fonctionnant sous BlackBerry OS, les fonctions envoi et réception d’e-mails, navigation internet et accès aux messageries instantanées ne seront plus disponibles avec ce mobile.



Vous pouvez vous rendre dans l’une de nos boutiques Free ou sur notre site internet Free Mobile, pour découvrir les derniers smartphones.



Pour tout renseignement complémentaire, contacter-nous par téléphone au 3244 (appel gratuit depuis une ligne mobile Free).



Nous restons à votre disposition et vous prions de recevoir nos sincères salutations.



L’équipe Free

A noter toutefois cette option n’est pas nécessaire si votre terminal Blackberry est sous OS 10 (modèles Z10, Q10, Q5, Z30 et ultérieurs). Cela concerne donc très peu d’abonnés, qui disposent d’anciens modèles Blackberry.