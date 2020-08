Fortnite : le compte développeur d’Epic Games a bel et bien été supprimé par Apple

Apple a finalement supprimé le compte développeur d’Epic Games. Epic International reste cependant actif, ce qui permet l’utilisation d’Unreal Engine pour les développeurs tiers.

En effet, Apple a finalement supprimé le compte développeur d’Epic Games ce vendredi 28 août. La firme de Cupertino menaçait les développeurs de Fortnite de bannir de jeu de son App Store, mais également de supprimer le compte développeur d’Epic Games ce qui est maintenant chose faite. Fortnite ainsi que d’autres jeux d’Epic Games tels que Battle Breakers et Infinity Blade Stickers ne sont donc plus disponibles en téléchargement sur l’App Store.

Ainsi, les utilisateurs ne peuvent désormais plus installer le jeu sur mobile. Les joueurs qui l’ont conservé peuvent cependant continuer à jouer mais, sans recevoir les nouvelles mises à jour.

La firme de Cupertino s’est également empressée de mettre en avant sur son store un autre jeu de type Battle royal, également bien connu, qui n’est autre que PUBG Mobile.

Apple aurait bien aimé supprimer tous les accès d’Epic Games à l’App Store cependant, la justice n’a pas été autorisé la firme à le faire. De ce fait, le compte Epic International est toujours en activité ce qui permet à de nombreux développeurs externes d’utiliser le moteur graphique Unreal Engine, qui est très plébiscité dans le domaine du jeu vidéo mobile.

La firme dirigée par Tim Cook s’est exprimée : « Nous sommes déçus d’avoir eu à supprimer le compte d’Epic Games de l’App Store. Nous avons travaillé des années avec l’équipe d’Epic Games sur leurs lancements et leurs mises à jour. La justice a recommandé à Epic de se conformer aux règles de l’App Store en attendant la suite de l’affaire, des règles qu’ils ont suivi cette dernière décennie jusqu’à ce qu’ils créent cette situation. Epic a refusé. Au lieu de cela, ils ont soumis de manière répétée des mises à jour destinées à violer les règles de l’App Store. Ce n’est pas juste envers les autres développeurs sur l’App Store et cela met les clients au milieu de leur bataille. Nous espérons que nous pourrons travailler à nouveau ensemble à l’avenir, mais malheureusement ce n’est pas possible aujourd’hui. »

Tim Sweeney, le fondateur et directeur général d’Epic Games a répondu à The Verge : « Ils ont choisi de mettre fin au compte d’Epic, ils n’en avaient pas *besoin*. » Il a également déclaré sur Twitter qu’en termes de mises à jour, seules deux correctifs ainsi qu’une mise à jour pour la saison 4 du jeu avaient été soumis à Cupertino. Et pour finir, le fondateur d’Epic Games nargue une dernière fois Apple, incitant les possesseurs d’iPhone et de Mac à essayer PUBG Mobile, jeu qui est actuellement à la une de l’App Store, déclarant que c’est « un autre super jeu de battle royale qui fonctionne avec l’Unreal Engine ! »

Source : Consomac