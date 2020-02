BlackBerry : les smartphones avec TCL, c’est fini

BlackBerry et TCL annoncent la fin de leur partenariat. Le second ne concevra ainsi plus de smartphones utilisant la marque du premier.

Avec Nokia et Motorola, BlackBerry fait partie des géants de la téléphonie mobile passés au second plan à l’ère des smartphones. Nokia a réussi à revenir, grâce à la société HMD Global et sa participation au programme Android One pour livrer rapidement les mises à jour. La marque apparaît notamment dans un Top 10 des meilleures ventes de smartphones. Motorola s’assure aussi une visibilité dans le domaine des smartphones, avec une gestion assurée par Lenovo. La marque s’est également retrouvée sous les projecteurs avec son revival de la gamme Razr sous la forme d’un smartphone pliable.

Pour BlackBerry, cela a été en revanche plus compliqué. Si la marque canadienne était passée de son propre OS à Android et avait confié la fabrication de ses smartphones au chinois TCL (qui s’occupe aussi des smartphones Alcatel), le contrat allait jusqu’au 31 août 2020 et ne sera pas reconduit. La question se pose maintenant concernant l’avenir des smartphones de la marque, rien n’ayant été précisé à ce sujet, notamment à propos d’un autre exploitant de la marque. Concernant TLC, le groupe chinois a commencé à proposer des smartphones sous sa propre marque. Le premier d’entre eux est le Plex dévoilé à l’IFA 2019 de Berlin, en septembre dernier. Il en a également présenté au CES 2020 de Las Vegas, en janvier, avec de la 5G au programme.