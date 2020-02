Le service client de Free affiche la meilleure satisfaction, selon un sondage publié par l’ARCEP

L’assistance de Free est la mieux notée

A l”occasion de la présentation des résultats de la plateforme “J’alerte l’ARCEP”, le gendarme des télécoms a présenté un sondage représentatif concernant la satisfaction des abonnés de Free, Orange, SFR, Bouygues Télécom et Orange vis à vis du service client. L’étude a été réalisée auprès de 4794 personnes interrogées par téléphone et par internet entre le 13 septembre et le 25 octobre 2019. Les résultats sont redressés et représentatifs de l’ensemble de la population de 18 ans et plus disposant d’un accès à Internet fixe ou équipés d’un téléphone mobile.

Il ressort de cette étude que c’est Free qui affiche la meilleure satisfaction concernant l’assistance sur les box mais aussi sur les mobile. Orange et Bouygues Télécom se trouvent juste derrière, dans un mouchoir de poche. SFR est par contre loin derrière, avec une note de 2,7/5, que ce soit sur le fixe ou le mobile