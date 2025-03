Oqee fluide à tout prix, vrai ou faux WiFi 7 sur la Freebox, la belle affaire… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

N’espérez pas une compensation suite à la fuite de données de Free

En octobre dernier, une affaire a secoué Free et inquiété de nombreux abonnés : la fuite des données de 19 millions d’abonnés et surtout de 5 millions d’IBAN chez l’opérateur. Face au tollé suscité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a annoncé avoir engagé une procédure de sanction. Cependant, certains considèrent que la sanction en elle-même ne résoudra rien, et ne rassurera pas les abonnés touchés pour autant.

Gagner en fluidité au prix d’une fonctionnalité ?

Free continue d’améliorer son application de télévision Oqee en lançant une nouvelle fonctionnalité baptisée “Performance Optimisée”, destinée aux utilisateurs de Smart TV. Cette nouveauté disponible sur les téléviseurs Samsung, LG et Philips, permet d’optimiser le fonctionnement de l’application en désactivant certains effets visuels et la fonction Picture-in-Picture (PiP), garantissant ainsi une meilleure fluidité. Si le gain en fluidité est apprécié, certains tiquent sur le fait qu’il faille désactiver une fonctionnalité pour en profiter…



Certifié, pas certifié, c’est si important ?

Les tensions entre deux FAI prennent un nouveau tournant judiciaire. Selon L’Informé, Bouygues Telecom a assigné Free en septembre dernier devant le tribunal de commerce de Paris. L’opérateur reproche à son concurrent d’avoir mis en avant le WiFi 7 sur la Freebox Ultra sans en avoir obtenu la certification officielle. Une prise de bec qui semble plus de l’ordre du marketing qu’autre chose, pour savoir qui est le premier a vraiment avoir lancé le WiFi 7 en premier. Le plus important, c’est un WiFi qui marche, après tout !

Pas la peine de se précipiter

Maintenant que la 5G+ est disponible pour les abonnés Orange, en plus des abonnés Free Mobile, l’association de consommateurs donne son avis sur l’intérêt de cette nouvelle technologie pour le grand public. Pour elle, il n’est pas absolument nécessaire de “se jeter sur cette nouvelle technologie”. Certains s’insurgent alors, assurant que pour leur part, il paraît important de s’y intéresser dès à présent. Si c’est en effet le cas pour des amateurs de technologies, rappelons que Que Choisir entend s’adresser au plus large public possible !

Face aux litiges certains choisissent juste de partir

D’après le dernier rapport de la Médiatrice des télécoms, Free est l’opérateur qui accepte le moins les propositions de solutions qu’elle lui fait. Et il les accepte de moins en moins. Et si la solution était simplement de quitter l’opérateur avec lequel on a un problème ? Malheureusement, ce n’est pas toujours aussi simple, en termes de budget, de connaissances ou juste d’efforts à allouer, notamment pour changer de box.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox