Amazon va lancer pendant 7 jours ses “Super Ventes Flash”

Amazon annonce le retour de ses Ventes Flash de Printemps, prévues du 25 au 31 mars 2025.

Comme en 2024, le géant américain de l’e-commerce se prépare à lancer ses Super Ventes Flash de Printemps, cet événement commercial offrira aux clients l’opportunité de bénéficier de réductions significatives sur une vaste gamme de produits, couvrant des catégories telles que la mode, la maison, la cuisine, la technologie et la beauté.

Parmi les offres, des remises sont attendues sur des produits phares de fabricants de smartphones et d’ordinateurs. Des marques high-tech sont partenaires comme Philips, Microsoft, SanDisk et Adobe. Des offres sont d’ores et déjà disponibles en avant-première, des réductions sont par exemple proposées sur de nombreuses caméras de surveillance, des aspirateurs connectés ou encore des routeurs.

Bien que l’événement soit accessible à tous les clients d’Amazon, les membres Prime bénéficient d’avantages exclusifs, notamment un accès anticipé à certaines offres et des réductions supplémentaires. Les Super Ventes Flash de Printemps se tiendront pendant 7 joursn du 25 au 31 mars prochain sur le site d’Amazon.

