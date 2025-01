Canal+ lance un service de Chat pour tous sur son site

Sur son site internet, Canal+ met en place un chatbot pour les utilisateurs qui ont besoin d’une assistance.

Canal+ lance un service de Chat qui « met en relation tout utilisateur du site qui souhaiterait prendre contact et communiquer avec un conseiller en ligne », fait savoir la filiale de Vivendi dans ses conditions générales d’utilisation.Parmi les fonctionnalités de ce nouveau service, la possibilité donnée aux abonnés et non abonnés de bénéficier d’une assistance à la navigation. « Dans ce cadre, il peut être demandé à l’utilisateur du site de communiquer des données d’identification relatives à son abonnement en vue d’une assistance guidée », apprend-on. Aucun enregistrement ou conservation des données ne sera effectué lors de cette assistance à la navigation.

La filiale de Vivendi est également entrain de développer une nouvelle version de son site d’assistance dont le lancement est prévu en ce début d’année. Pour toute question concernant votre abonnement (prélèvement, modification, etc) Canal+ invite en attendant à se rapprocher de son Service Clients (via la rubrique Contact de votre Espace Client).

