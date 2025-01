Face à de nombreux braquages, Orange annonce renforcer la sécurité de ses boutiques

Orange renforce la sécurité de ses boutiques après une série de braquages

Face à une vague de braquages ayant frappé ses boutiques en France, Orange a décidé de renforcer significativement ses mesures de sécurité. Ces incidents, survenus à un rythme alarmant entre décembre 2024 et janvier 2025, ont poussé le syndicat CFE-CGC à agir fermement, allant jusqu’à envisager une grève. L’opérateur historique a confirmé avoir accédé aux principales demandes du syndicat, notamment en matière de protection et d’accompagnement des salariés victimes, illustrant l’efficacité du dialogue social.

Parmi les incidents récents, quatre braquages ont marqué la fin d’année, à Saint-Dizier, Callian, Péronne et Capvern, démontrant une recrudescence inquiétante des actes violents dans les points de vente. Cette situation, déjà signalée depuis début 2023 avec des boutiques ciblées à répétition, a conduit le CFE-CGC à solliciter des mesures urgentes auprès du directeur exécutif d’Orange France, Jean-François Fallacher. Le syndicat a exigé la reconnaissance des braquages comme accidents du travail et un renforcement drastique des dispositifs de sécurité.

Orange a rapidement répondu à ces préoccupations en déployant des mesures concrètes. L’entreprise a renforcé la sécurité de ses boutiques, mis en place des formations spécifiques pour ses équipes et assuré un accompagnement psychologique et juridique des salariés touchés. Désormais, les incidents sont systématiquement déclarés comme accidents du travail, une avancée majeure saluée par le syndicat. De plus, la prise en charge des frais d’avocats et une communication accrue avec les représentants du personnel témoignent d’un engagement ferme de la direction.

L’opérateur s’appuie également sur une mobilisation collective, collaborant étroitement avec les autorités locales et les forces de l’ordre pour prévenir et réagir efficacement aux risques. Orange insiste sur la nécessité d’une action coordonnée avec ses concurrents et les acteurs du marché, dans un effort commun pour garantir la sécurité des salariés et des clients. Ces mesures illustrent la volonté de l’entreprise de faire face à une problématique qui dépasse ses propres murs, renforçant ainsi la confiance en son réseau de boutiques.

Source : Clubic