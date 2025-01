Les nouveaux champions du rapport qualité-prix de Xiaomi débarquent chez Free Mobile

La gamme Redmi Note 14 se distingue par des modèles 5G offrant des performances et des fonctionnalités variées. Le Redmi Note 14 5G intègre un SoC Dimensity 7025 Ultra, un écran plus lumineux, et un objectif ultra grand-angle de 8 MP, renforçant la polyvalence de la configuration photo. La batterie bénéficie d’une recharge rapide à 45 W, idéale pour un usage intensif.

Les modèles haut de gamme apportent des innovations supplémentaires. Le Redmi Note 14 Pro 5G propose un écran encore plus lumineux, un processeur amélioré, une certification IP68, et un capteur principal de 200 MP pour des performances photo de haut niveau. Le Redmi Note 14 Pro+ 5G, quant à lui, se distingue par son écran 1,5K, un SoC Snapdragon 7s Gen 3, et une recharge ultra-rapide à 120 W, offrant une expérience optimale en termes de puissance et de fluidité. Ces smartphones, tous équipés d’Android 14 et de la surcouche HyperOS, bénéficient de 6 ans de support logiciel et de fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle pour enrichir l’expérience utilisateur.