Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : la Freebox Pop est lancée, un forfait data illimitée à prix cassé à la clef, toutes les box s’enrichissent

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Free a lancé en grande pompe mardi 7 juillet, sa nouvelle Freebox Pop à 29,99€/mois la première année, sans engagement : caractéristiques, nouveautés… on vous dit tout. On retient la fibre 2,5 Gbits/s sur un port, le répéteur WiFi intelligent avec l’application Freebox Connect, le service Free Ligue 1 Uber Eats, une interface TV nouvelle baptisée OQEE, Android 9, et cerise sur le gâteau, le forfait Free data illimitée à 9,99€/mois à vie. Plus d’infos…

Les migrations vers la Freebox Pop sont ouvertes depuis mercredi, avec une surprise, TV by Canal proposé à 5,99€. Plus d’infos…

Découvrez OQee, la nouvelle interface TV de la Freebox POP, son système de recommandation, et la nouvelle fonction Start Over. Plus d’infos…

La Freebox Pop bénéficie d’une nouvelle version de Freebox OS, estampillée 4.2. Plus d’infos…

Nouveau modèle commercial pour la Freebox Delta qui bénéficie d’un tarif préférentiel la première année, celle-ci reviendra dorénavant à 39.99€ puis repassera à son tarif habituel de 49.99€/mois, le tout toujours sans engagement avec le répéteur WiFi pop inclus. Plus d’infos…

Une nouvelle offre est aussi proposée pour toute nouvelle souscription à la box haut de gamme de Free, il est désormais possible de souscrire à la Freebox Delta, en remplaçant le player Free-Devialet par le nouveau player de la Freebox Pop, avec le nouveau répéteur WiFi Pop inclus. Plus d’infos…

Et ce n’est pas tout car les abonnés Freebox Delta, vont voir leur débit augmenter en upload (envoi/émission),passer à 700 Mbit/s. Le Wi-Fi sera également plus sécurisé,avec la nouvelle norme de sécurité WPA3 sans surcoût, et il sera également utiliser gratuitement la nouvelle application Freebox Connect, qui permettra de piloter le Wi-Fi en toute simplicité. Plus d’infos…