Totalement Fibrés spécial Freebox POP : découvrez tous les services, des exclus, les détails des boîtiers, la nouvelle interface TV etc.

Comme chaque semaine, retrouvez l’équipe d’Univers Freebox qui vous propose cette semaine une émission intégralement consacrée à la Freebox POP

La Freebox POP est arrivée à la rédaction d’Univers Freebox, et elle est déjà fonctionnelle depuis ce vendredi matin ! Nous vous avons donc concocté une vidéo spéciale dans laquelle nous faisons le tour de tous les services et équipements qu’elle propose, de toutes les spécificités techniques et nous vous dévoilons de nombreuses informations exclusives que nous avons obtenues auprès de Free. Et bien sûr, nous vous donnerons l’avis de la rédaction concernant cette nouvelle Freebox sur laquelle Free compte beaucoup pour relancer le marché de box. Bon visionnage. !

Pour ne rater aucune de nos vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube d’Univers Freebox