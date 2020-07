Nouveau modèle commercial pour la Freebox Delta qui bénéficie d’un tarif préférentiel la première année

Free change de cap pour la commercialisation de la Freebox Delta, avec un tarif réduit la première année, toujours sans engagement.

L’opérateur de Xavier Niel a revu de fond en comble son offre haut de gamme. Il permet dorénavant de bénéficier du player Freebox Pop inclus à la place de l’enceinte Devialet et du répéteur WiFi. Mais ce n’est pas tout, il est désormais possible de souscrire à l’offre Freebox Delta et de bénéficier d’un prix réduit la première année.

Alors que l’offre haut de gamme de Free était proposée, depuis son lancement, à 49.99€/mois, celle-ci reviendra dorénavant à 39.99€ la première année, puis repassera à son tarif habituel de 49.99€/mois, le tout toujours sans engagement.