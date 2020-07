Free revoit son site internet et éclaircit la présentation de ses offres

A l’occasion de la sortie de la Freebox POP, Free a revu complètement l’interface de son site, en y ajoutant des touches “pop”.

Entre nouveautés et disparitions

Le site se simplifie grandement en adoptant un carrousel proposant les offres du moment, et une navigation par onglet pour plus de détails.

Carrousel

Vous pouvez retrouver les “Nouveautés”, où seront présent la Freebox Delta et la Freebox POP. Le second menu intitulé “Prix irrésistibles” met en avant les offres plus historiques de l’opérateur, à savoir la Freebox Révolution et la Freebox Mini 4k.

Navigation par onglet

Nous pouvons également remarquer la disparition de la Freebox Crystal, et la Freebox One.