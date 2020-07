Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 135

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

“La Freebox Pop n’existe pas”, un conseiller Tchat de Free a eu un petit soucis lors du lancement de la nouvelle box de Free mardi dernier. Il n’était visiblement pas au courant de la sortie de la V8 ! Son manager a dû très rapidement le briefer !

Xavier Niel tweete très peu mais jamais pour ne rien dire ! Quand le fondateur du Cabinet NPA Conseil affirme sur l’oiseau bleu auprès du président du CSA, la nécessité de lutter contre les propos de haine et infox sous pseudos, le fondateur de Free réagit avec un “lol” de circonstance agrémenté d’un lien en guise de piqûre de rappel.

En 2014, un faux compte Twitter se faisant passer pour Didier Lombard, un ancien patron d’Orange s’amusait à “sniper” Free. L’opérateur a alors engagé des procédures pour identifier cet étrange Twittos. Des indices mettaient alors en cause justement NPA Conseil.

Cher @romaistre Je suis saisi des (qqs) commentaires inqualifiables que suscite votre msg joyeux et bienveillant. Toutes ces horreurs sont postées sous pseudo. Cela renforce ma conviction de la lutte contre les pseudos comme 1er moyen de lutte contre les infox & propos de haine philippe bailly (@pbailly) July 10, 2020

Un internaute assure avoir eu la Freebox Pop bien avant son lancement, avec la fonction aspirateur !

Pour activer une carte sim virtuelle, il faut visiblement une action humaine. Mais on en voudra pas à Sosh, au moins l’eSIM est proposée chez l’opérateur !

Nous sommes en 2020 … Et Sosh ne rend pas possible l’activation d’une carte (e)sim après 21h30… pic.twitter.com/3vA8jhcQaH Xavier 🇪🇺 (@xavier_laff) July 11, 2020

Et vous ?