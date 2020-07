Free prévoit une multitude de nouveautés sur la Freebox Pop, différents coloris et des évolutions de son interface TV OQEE

Lancée mardi 7 juillet, la nouvelle Freebox Pop multiplie les possibilités pour Free grâce notamment à son interface TV OQEE. L’opérateur compte faire une rafale d’annonces dans les semaines et mois à venir.

L’une des grosses nouveautés de la Freebox Pop au-delà de son design, son répéteur WiFi et ses débits rapides, c’est son interface TV made in Free, baptisée OQEE. L’opérateur a souhaité réinventer la façon dont on accède aux contenus audiovisuels en regroupant notamment les programmes en direct, replays ou encore de la VOD tout en mettant l’accent sur l’instantanéité. Evolutive et décuplant les possibilités, cette interface permettra à Free de multiplier les annonces, en particulier sur son hôte, la Freebox Pop. « Ce qui est génial avec cette nouvelle Freebox, c’est de se dire comment on est capable de vous faire un grand nombre d’annonces au travers elle, et ce grâce à OQEE notamment dans les semaines et mois à venir », nous a déclaré Xavier Niel dans une interview vidéo en marge du lancement du nouveau bébé de Free. Le fondateur du FAI se refuse toutefois d’en dire davantage afin de ne pas reproduire l’effet Dolby Atmos sur la Freebox Delta, toujours aux abonnés absents.

Il faut le dire, l’un de sujets les plus importants pour Xavier Niel, c’est résolument la télévision. Une équipe de développement s’y attèle désormais exclusivement, « leur seul travail c’est de faire de l’innovation », poursuit-il. Objectif, créer autour de la télévision et « faire des annonces récurrentes importantes et significative sur cette interface OQEE. »

Free a d’ailleurs lancé hier un site dédié à OQEE. Reste à voir quelles idées l’opérateur a derrière la tête, restera-t-il un simple site de présentation, ou sera-t-il possible d’accéder directement à cette interface depuis n’importe navigateur ou en mobilité pour les abonnés Freebox, comme une sorte de MyCanal made by Free ?

Free aime les couleurs et prépare des surprises

D’autres nouveautés devraient également être lancées à l’avenir. Pour le lancement de sa Freebox Pop, Free a mis le paquet sur les couleurs dans ses vidéos de présentation mais aussi dans les différents espaces de test au sein de son siège social, comme pour coller au maximum à la pop attitude qu’il doit insuffler. Alors à la question de savoir si la Freebox Pop se déclinera à l’avenir en plusieurs coloris, Xavier Niel botte un peu en touche tout en confirmant cette possibilité à demi-mot : « On est comme vous on aime les couleurs, on a des idées originales ». Il suffisait donc de garder les yeux ouverts pour le comprendre, Free a imaginé une Freebox Pop haute en couleur sur tous les plans. Des surprises sont donc à venir même visuellement.