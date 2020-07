Free lance le site oqee.tv, consacré au nouveau service de télévision de la Freebox Pop

L’une des grosses nouveautés de la Freebox Pop est son interface TV nommée OQEE. Et Free a déjà lancé un site dédié à cette dernière, mais qui ne propose pas grand chose pour l’instant.

Free a réservé le nom de domaine oqee.tv et propose déjà un site web dédié à sa toute nouvelle interface présente sur le player Pop, lancée mardi dernier. Pour l’instant, le site ne propose qu’une présentation sommaire des possibilités permises par OQEE et un bouton pour retrouver le site web de Free et souscrire aux offres avec player Pop.

Quelques exemples des informations se trouvant sur le site web

Reste à voir ce que Free voudra faire de ce site web dédié, restera-t-il un simple site de présentation, ou sera-t-il possible d’accéder directement à OQEE depuis n’importe navigateur pour les abonnés Freebox, comme une sorte de MyCanal made by Free ?

Pour rappel OQEE se veut intelligente et propose ainsi les contenus Live les plus adaptés à vos goûts, avec la possibilité de créer un profil, de saisir son âge… Univers Freebox vous la présentera en détail dès que possible.