Netflix : retour aux origines avec un mois d’essai gratuit

Après l’avoir supprimé, puis avoir proposé une semaine d’essai remboursée avec un surclassement, Netflix propose à nouveau un mois gratuit.

Retour aux sources. En février dernier, Netflix arrêtait la possibilité d’un mois gratuit d’essai pour découvrir sa plateforme. Quelques semaines auparavant, une nouvelle offre était proposée : 7 jours remboursés si non satisfaits, avec un surclassement pour les offres Essentiel et Standard. Depuis peu, il est à nouveau possible de bénéficier d’un essai gratuit d’un mois, avec toujours un surclassement provisoire.

Si vous en doutez, Netflix veut rendre cela très clair. Dès que vous créez votre compte, le service de SVOD appuie sur la gratuité de son offre.

Et surprise, à ce mois gratuit est associé le surclassement proposé depuis février, qui permet de profiter pendant un mois de la formule supérieure à celle choisie. Soit un mois gratuit à la formule Standard si vous avez pris l’Essentiel, et Premium si vous avez pris la formule Standard.

Reste à voir si cette offre durera, les changements de politique de Netflix concernant l’inscription au service s’étant multipliés ces derniers mois.