Free permet à un village d’avoir la 4G après une longue attente

Une commune attendait la 4G de pied ferme. Free l’a apportée en ce mois de juillet. On dit merci qui ?

Larnagol, village d’environ 150 âmes dans le département du Lot, attendait depuis de nombreuses années l’arrivée de la 4G et multipliait ainsi les relances en ce sens.

Depuis le 3 juillet dernier, ses habitants profitent enfin de cette connexion mobile très haut débit, grâce à un pylône installé par Free à Cénevières, une commune à 5 kilomètres de là qui attendait elle aussi avec impatience l’arrivée de la 4G. Ce jour-là, tôt dans la matinée, un habitant de Larnagol a remarqué la réception sur mobile et alerté le maire André Ortalo, qui s’est alors empressé d’aller sur le terrain pour vérifier par lui-même la couverture.

Pour le maire, c’est une bonne nouvelle. “Notre commune était pénalisée sur le plan administratif, sur les plans de la sécurité, touristique, notamment pour le camping, les gîtes, le château, nos deux commerces, ainsi que pour les habitants et les enfants scolarisés”, indique-t-il. André Ortalo souligne toutefois qu’il existe encore des zones non couvertes. La nouvelle municipalité va ainsi continuer à chercher des solutions pour que les habitants concernés reçoivent eux aussi la 4G et ne soient ainsi pas “défavorisés et pénalisés” par rapport aux autres.

Source : La Dépêche