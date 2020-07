Lancement d’un outil de suivi des commandes de la nouvelle Freebox Pop

A chaque sortie de nouvelle Freebox, le site “freebox.toosurtoo” lance un outil de statistiques des commandes. La Freebox Pop n’échappe pas à la règle.

On se souvient des retards de livraison pour la Freebox Révolution mais aussi la Delta, qu’en sera-t-il pour le nouveau bébé de Free ? L’opérateur a visiblement prévu des stocks conséquents, de quoi gérer toute éventuelle explosion en matière de commandes bien que les départs en vacances se multiplient. Si les premiers abonnés seront livrés à première vue à partir de lundi prochain, vous pouvez dès à présent rapporter votre cas particulier. Pour ce faire, il vous faudra vous inscrire et informer le site Freebox.toosurtoo de l’avancée de votre commande, renseigner la date et l’heure de votre commande puis les évolutions des différentes étapes jusqu’à la date d’expédition.

Vous pouvez découvrir ci-dessous les statistiques des premières commandes déclarées. Pour le moment, l’étape “confirmation par Free” n’est pas proposée.