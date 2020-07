Free Mobile : un nouveau smartphone à petit prix est disponible dans la boutique

Un nouveau smartphone pour les petits budgets débarque dans la boutique Free Mobile.

Il s’agit du Nokia 5.3 que l’on peut acquérir pour 199 euros au comptant, en 4x sans frais (52 euros à la commande, puis 3 fois 49 euros) ou en 24 fois sans frais (31 euros à la commande, puis 24 fois 7 euros).

Le Nokia 5.3 embarque un chipset Snapdragon 665, une batterie 4 000 mAh rechargeable en 10 Watts via l’USB-C et le système Android 10. Il propose un écran IPS 6,55 pouces HD+ (1 600 x 720 pixels), un stockage 64 Go extensible par MicroSD (jusqu’à 512 Go), un quadruple capteur photo 13 + 5 + 2 + 2 Mégapixels à l’arrière (principal + ultra-angle + macro + profondeur) et un capteur photo 8 Mégapixels à l’avant dans une encoche goutte d’eau. Le lecteur d’empreintes prend place au dos et le mini-jack répond présent. Le smartphone est compatible avec la 4G 700 MHz (B28).