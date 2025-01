La nouvelle offre Bbox Ultym WiFi 7 ne fera pas le poids en matière de contenus inclus face à la Freebox Ultra

La nouvelle box WiFi 7 de Bouygues Telecom inclura l’accès pendant 1 an à Prime Video, Universal+ et Cafeyn. L’opérateur prend un chemin différent de Free sur le haut de gamme.

Face à la Freebox Ultra, Bouygues Telecom lancera le 27 janvier prochain sa nouvelle offre Bbox Ultym, Comme sa rivale, cette nouvelle box dévoilée il y a quelques jours, embarquera le WiFi 7 et proposera des débits symétriques jusqu’à 8 Gbit/s, ainsi que des répéteurs WiFi 7 encore plus rapides. Mais qu’en sera-t-il des contenus ? Sur son site internet, l’opérateur rend à présent disponible une page officielle présentant sa nouvelle offre.

Celle-ci proposera un décodeur TV inclus dans l’offre compatible 4K HDR et WiFi lequel donnera accès à plus de 180 chaînes. Un enregistreur TV est inclus afin d’enregistrer jusqu’à 100 heures de programmes. Bouygues Telecom proposera également plusieurs services premium inclus dans l’offre Bbox Ultym pour une durée limitée comme Prime Video offert pendant 12 mois (puis 6,99€/mois), Universal+ aussi sur la même durée (puis 5,99€/mois) et Cafeyn aussi disponible sans frais pendant 1 an (puis 9,99€/mois).

Si le prix de cette Bbox Ultym sera bien inférieur à celui de la Freebox Ultra, soit 44€99/mois pendant 12 mois puis 51€99/ (engagement d’un an) mois contre 49,99€ puis 59,99€/mois sans engagement pour sa concurrente, elle ne se hissera pas à son niveau en matière de contenus inclus puisqu’il faut le rappeler, la box haut de gamme de Free intègre sans surcoût ni limite de durée Netflix avec pub, Disney+ avec pub, Amazon Prime (Prime Video), Universal+, Canal+ La Chaîne en Live, TV by Canal et Cafeyn. Par ailleurs, la Freebox Ultra permet d’accéder à Max gratuitement pendant 3 mois et inclus 320 heures d’enregistrement sur le cloud tout en garantissant l’accès à plus de 280 chaînes.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox