Le saviez-vous : Free permet à tous ses abonnés Freebox de garder un œil sur les appareils connectés à leur WiFi et de les bloquer

Deux solutions proposées par Free permettent aux abonnés Freebox de connaître quelles personnes et appareils utilisent leur WiFi ou s’y sont connectés récemment.

Que ce soit pour surprendre votre ado en train de surfer sur le Net au lieu de dormir, ou pour vérifier si un voisin continue d’utiliser votre connexion Internet après un dépannage, Free offre des outils pour surveiller les appareils connectés à votre réseau. Deux options sont disponibles : l’application Freebox Connect pour smartphones Android et iOS, et l’interface de gestion Freebox OS accessible depuis un navigateur Web à l’adresse http://mafreebox.freebox.fr/.

Via Freebox Connect

L’application Freebox Connect est la solution la plus simple pour gérer votre WiFi. Cliquez sur l’icône “Appareils” en bas de l’écran, entre “Accueil” et “Profils”. Vous verrez la liste des appareils connectés et non connectés. Des informations utiles sont disponibles comme la puissance du signal WiFi, détails supplémentaires comme l’adresse MAC, IPv4 et IPv6 ou encore la possibilité de changer le nom de l’appareil et de sélectionner son type (ordinateur, smartphone, tablette, imprimante, etc.). Il est aussi possible de connaître la date de la 1ère connexion des appareils, lesquels peuvent être classés comme identifiés ou non.Il est possible de bloquer individuellement l’appareil suspect.

Sur le suivi des activités, est affichée la quantité de données transitant en temps réel. Dans la rubrique “Réseau”, vous pouvez activer la restriction du WiFi pour autoriser ou refuser l’accès à certains terminaux en bloquant l’accès à ceux inscrits dans la liste ou au contraire en leur ouvrant l’accès.

Depuis Freebox OS

Freebox OS offre une alternative plus complète pour gérer les appareils connectés. Voici les étapes à suivre, connectez-vous à Freebox OS puis cliquez sur l’icône “Périphériques réseau”.Une fenêtre s’ouvre avec la liste des appareils actuellement connectés. Les noms et types d’appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs, etc.) sont précisés. Juste en dessous, vous trouverez la liste des équipements précédemment connectés. Si l’icône associée à un appareil n’est pas correcte, vous pouvez la modifier en cliquant sur l’équipement puis sur “Propriétés” et en sélectionnant le type de périphérique correspondant.

La liste se met à jour automatiquement à chaque nouvelle connexion. En double-cliquant sur un appareil comme un HomePod Mini d’Apple dans le salon, puis sur l’onglet “Connectivité”, vous accédez à toutes ses activités sur le réseau. Ces outils vous permettent de garder le contrôle sur votre réseau WiFi et de gérer les appareils connectés de manière simple et efficace.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox