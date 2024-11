TF1 agace les abonnés Freebox, les pirates font peur, Bouygues Telecom pourrait-il créer la surprise ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Les pubs, vous ne les éviterez plus…

Revenir en arrière dans les programmes des chaînes de TF1 ou faire pause pour mieux contourner ensuite les publicités, n’est désormais plus possible pour les abonnés Freebox via Oqee. il est désormais impossible de passer les publicités lors d’un visionnage en différé sur la chaîne via le contrôle du direct ou start over. Si cette mesure était déjà en place pour les replays, cette nouvelle interdiction s’avère frustrante voire très agaçante pour les abonnés qui avaient pris l’habitude d’utiliser les fonctions de pause et d’avance rapide sur le différé pour contourner les publicités, notamment lorsqu’ils ne pouvaient pas suivre un programme en direct ou qui souhaitaient rattraper leur retard sur le live. Pour le moment, seules les chaînes TF1, TMC, TFX et TF1 Séries Films sont concernées par cette restriction. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le changement n’a vraiment pas plu aux Freenautes…

Les fuites de données se multiplient, les craintes aussi…

La troisième fuite de données touchant l’opérateur au carré rouge depuis le début de l’année. En fin de semaine dernière, le hacker éthique SaxX, qui avait déjà pointé du doigt la faille touchant Free en octobre dernier, affirmait sur ses réseaux sociaux que des hackers annonçaient mettre en vente les données de 3.6 millions de clients SFR ainsi que des nombreux IBAN. L’opérateur avait alors démenti, alléguant qu’il s’agissait d’anciennes données. Cependant, la réponse des hackers ne s’est pas fait attendre puisque les données ont directement été mises en ligne gratuitement ce dimanche, les malfrats gardant le fichier avec 150 000 IBAN secret, uniquement destiné à la vente. Les opérateurs sont loin d’être les seuls touchés et forcément, les consommateurs ne sont pas rassurés…

Que nous prépare Bouygues Telecom ?

Les images de la prochaine Bbox ont fuité, ainsi que ses caractéristiques, dont notamment sa compatibilité WiFi 7. Elle sera proposée dans le cadre de la Bbox Ultym, mais le mystère reste entier sur l’offre qui mettra à disposition ce nouveau server au design qui fait débat. L’Ultym sera-t-elle remaniée ? La balle est dans le camp de Bouygues Telecom.

Red by SFR revient à ses mauvaises habitudes

De 2017 à 2020, Red by SFR a commercialisé des séries spéciales Internet à un tarif extrêmement agressif, allant de 15 à même 10€/mois. Des prix inimaginables et clairement pas rentables sur le long cours, comme en atteste le mail que reçoivent certains de ces abonnés. Des hausses pouvant aller jusqu’à 9€ par mois pour ces offres, de quoi forcément mécontenter les abonnés. Une piqûre de rappel sur le fait que la plupart des opérateurs n’hésitent pas vraiment à augmenter le tarif de leurs offres après une période plus ou moins longue… Même si ce n’est pas forcément systématique !

La Freebox Révolution, son prix change mais Free l’a définitivement bien amortie !

Après avoir lancé 12 novembre dernier sa Série Spéciale Freebox Révolution Light à 23,99€/mois pendant un an au lieu de 29,99€, Free applique une nouvelle baisse aujourd’hui. Son offre d’entrée de gamme est ainsi désormais proposée à 19,99€/mois pendant 12 mois sans engagement, soit une remise de 10€/mois par rapport au prix initial. Pour une box qui date sérieusement, on peut dire que Free a largement rentabilisé ses Servers et Players emblématiques !

