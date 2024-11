Red by SFR annonce des augmentations à certains clients box, jusqu’à 9€ en plus chaque mois

Red by SFR reprend ses mauvaises habitudes pour les fêtes et certains abonnés trinquent avec une hausse de prix sur des offres spéciales.

De 2017 à 2020, Red by SFR a commercialisé des séries spéciales Internet à un tarif extrêmement agressif, allant de 15 à même 10€/mois. Des prix inimaginables et clairement pas rentables sur le long cours, comme en atteste le mail que reçoivent certains de ces abonnés.

En effet, fin octobre, un abonné a pour sa part reçu un mail en octobre dernier l’informant d’une augmentation de 1.49€/mois à compter de la prochaine facture. L’offre bascule donc à 24.49€/mois, alors qu’il affirme à Cablereview avoir initialement souscrit une box à … 15€/mois. Même cas de figure pour une autre cliente, qui a reçu un mail lui annonçant le passage de son offre à 10.98€/mois vers un prix de … 19.98€/mois, soit 9€ supplémentaires.

Comme souvent, l’opérateur justifie cette décision en invoquant travailler et investir “sans relâche sur la qualité et la maintenance de nos réseaux, avec un objectif : vous offrir la meilleure expérience pour regarder vos films, jouer en réseau et partager vos fichiers avec toujours plus de fluidité et de rapidité.” La pratique est tout à fait légale, mais il est important de rappeler que, conformément à l’article L224-33 du Code de la Consommation, l’abonné dispose de quatre mois pour résilier son contrat sans aucun frais.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox