Abonnés Freebox et Amazon Prime : de nombreux jeux PC à récupérer gratuitement, des titres primés à découvrir

Entre aventure de mafieux, science-fiction déjantée et sombre épidémie, la sélection Amazon Prime gaming a de quoi ravir de nombreux joueurs.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis vendredi, 7 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Dans A Plague Tale, Innocence, suivez l’histoire acclamée par la critique de la jeune Amicia et de son petit frère Hugo, dans un voyage bouleversant à travers les heures les plus sombres de l’histoire. Traqués par des soldats de l’Inquisition et entourés d’essaims de rats imparables, Amicia et Hugo apprendront à se connaître et à se faire confiance. Alors qu’ils luttent pour survivre contre toute attente, ils se battront pour trouver une raison de vivre dans ce monde brutal et impitoyable.



Mafia: Definitive Edition est un remake complet du classique de 2002, qui se déroule dans les années 1930 à Lost Heaven, dans l’Illinois, à l’époque de la Prohibition. Le jeu suit Tommy Angelo, un chauffeur de taxi qui se retrouve mêlé à la famille criminelle Salieri après une rencontre fatidique. D’abord réticent, Tommy gravit les échelons de la mafia et découvre le monde violent du crime organisé, ses tentations et ses trahisons. Le jeu propose un paysage urbain méticuleusement recréé avec des voitures, des bâtiments et de la musique fidèles à l’époque. Utilisant le moteur Mafia III, il propose un gameplay amélioré, des mécanismes de conduite mis à jour et des missions étendues. Les joueurs incarnent la vie d’un truand à travers des missions dramatiques impliquant des fusillades, des poursuites et des décisions morales. Ce remake améliore l’histoire de l’original, en y ajoutant de nouveaux éléments tout en restant fidèle à ses racines, offrant ainsi une expérience authentique de film sur la mafia.



Scorn est une aventure d’horreur atmosphérique primée qui se déroule dans un univers cauchemardesque. Le jeu est conçu autour de l’idée « d’être jeté dans le monde ». Isolé et perdu dans ce monde onirique, vous explorerez différentes régions interconnectées de manière non linéaire. L’environnement troublant est un personnage en soi. Chaque lieu contient son propre thème (histoire), des énigmes et des personnages qui font partie intégrante de la création d’un monde cohérent. Tout au long du jeu, vous allez explorer de nouvelles zones, acquérir différents ensembles de compétences, armes et objets, et essayer de comprendre les sites qui vous sont présentés.



Coromon est un jeu moderne d’apprivoisement de monstres avec un pixelart rétro. Coromon allie un scénario immersif, des combats stratégiques au tour par tour et des énigmes stimulantes à un genre classique.

Dans la région de Velua où les humains et Coromon vivent en harmonie, une organisation douteuse est sur le point de libérer une puissance obscure sur le monde. Parviendront-ils à réaliser leurs plans diaboliques, ou pourra-t-on encore les arrêter ?



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Embarquez pour une aventure sauvage à travers la galaxie avec cette nouvelle version des Marvel’s Guardians of the Galaxy. Dans ce jeu d’action-aventure à la troisième personne, vous incarnez Star-Lord, et grâce à votre leadership audacieux et légèrement douteux, vous avez convaincu un groupe étrange de héros improbables de vous rejoindre. Certains idiots (sûrement pas vous) ont provoqué des événements catastrophiques, et vous seul pouvez garder les Gardiens imprévisibles ensemble assez longtemps pour empêcher une fusion interplanétaire complète.



Dans une toute autre ambiance, découvrez Death’s Door. Pointer au travail pour récolter les âmes des morts peut être monotone, mais c’est une occupation honnête pour un Corbeau. Le travail prend de l’ampleur lorsque l’âme qui vous a été assignée est volée et que vous devez retrouver un voleur désespéré dans un royaume épargné par la mort, où les créatures grandissent bien au-delà de leur expiration et débordent de cupidité et de puissance.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Dans Haunted Hotel: Personal Nightmare Collector’s Edition, pouvez-vous surmonter vos peurs pour sauver votre famille ? Après 20 ans, vous recevez une lettre concernant la disparition de votre mère et de votre sœur. Les réponses vous attendent à l’hôtel Liberté. À votre arrivée, vous découvrirez rapidement que rien n’est ce qu’il semble être à l’hôtel, et vos peurs prendront vie ! Pouvez-vous les surmonter pour sauver votre famille à temps ? Découvrez-le dans cette aventure envoûtante et énigmatique pleine d’objets cachés !



Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

