Les nouveautés de la semaine chez Free : du positif pour les abonnés Freebox et Free Mobile, quand l’union fait la force

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free lance “Free Family”, sa nouvelle offre box + mobile avec des forfaits data illimitée encore moins chers pour tous ses abonnés Freebox. Soit jusqu’à 4 forfaits data illimitée à 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€/mois. Plus d’infos…

L’offre d’essai gratuit de 7 jours de DAZN est disponible jusqu’au 13 octobre. Free annonce la possibilité d’y souscrire directement depuis le canal 37 des Freebox. Plus d’infos…

Free intègre de nouveaux films gratuitement pour ses abonnés dans Oqee Ciné comme After Earth” (2013), “Les Âmes grises” (2005), “Ma Sorcière bien-aimée” (2005), “Le Disjoncté” (1996), “Easy Rider” (1969). Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon prime : récupérez ces jeux PC gratuitement, une légende du jeu vidéo vous attend. (Tomb Raider: Legend, Hive Jump 2: Survivors, Spirit of the North, No Straight Roads, The Eternal Cylinder, SCARF). Plus d’infos…

Le pack WB Family et ses 9 chaînes est offert dès maintenant et jusqu’à la fin du mois sur les Freebox. Plus d’infos…

Free met fin à sa promotion sur sa Freebox Révolution Light et revient à un tarif fixe (29,99€/mois). Plus d’infos…

Abonnés Freebox : nouvelle salve de promotions sur les Smart TV 4K Samsung. Plus d’infos…

Les nouveautés Free Mobile

Free Mobile devient le 1er opérateur à passer la barre des 20 000 sites 5G, accélération sur la bande 3,5 GHz pour être dans les clous. Plus d’infos…

Free Mobile : les nouveaux Xiaomi 14T et 14T Pro sont disponibles, avec un pack très complet et des promos. Plus d’infos…

Pour un cadeau de dernière minute ou pour s’équiper d’un smartphone neuf, le Redmi 14C est désormais proposé chez Free Mobile à 169€. Plus d’infos…

Free Mobile annonce la disponibilité de la Messagerie Vocale Visuelle pour la plupart des smartphones Android. Plus d’infos…

Free booste la data de son forfait 5G à La Réunion à un prix toujours imbattable, soit 300 Go à 15,99€/mois. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free N°1 du déploiement 4G en septembre, à 2 doigts de dépasser SFR au général. Plus d’infos…

