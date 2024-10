Abonnés Freebox et Amazon prime : récupérez ces jeux PC gratuitement, une légende du jeu vidéo vous attend

Une nouvelle sélection de jeux Prime Gaming vient d’être mise à disposition, avec , entre autres, un monument de l’aventure : Lara Croft !

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, 6 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Suivez Lara Croft sur le chemin de la découverte alors qu’elle parcourt le monde dans des lieux exotiques et reculés à la recherche de l’un des plus grands artefacts de tous les temps. Arme au poing, Lara doit utiliser ses capacités athlétiques et son intelligence pour explorer de vastes tombes dangereuses truffées d’énigmes et de pièges mortels. Vivez une aventure pleine d’adrénaline dans Tomb Raider: Legend !



Hive Jump 2: Survivors est un rogue-like de science-fiction et d’action de type bullet heaven. Après qu’une escouade d’intrépides Jumpers en jetpack a été décimée lors d’une embuscade intergalactique, un survivant solitaire cherche à se venger tout en repoussant des vagues interminables d’insectes tueurs. Incarnez différents Jumpers pour des builds et capacités uniques. Collectez l’ambre et la chair gluante des extraterrestres comme ressources précieuses pour gagner des améliorations et abattre les hordes comme bon vous semble. Votre arme secrète ? Des jetpacks ! Accrochez-vous, esquivez les hordes qui arrivent, contournez les obstacles et éliminez les ennemis en contrebas, une partie sanglante à la fois !



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Spirit of the North est un jeu d’aventure solo à la troisième personne inspiré des paysages époustouflants et mystérieux de l’Islande. L’histoire prend ses racines dans divers éléments du folklore nordique. Incarnez un renard roux ordinaire dont l’histoire se mêle à celle du gardien des aurores boréales, un renard spirituel magique. Au cours de votre voyage dans les montagnes et sous un ciel teinté de rouge, vous en apprendrez plus sur votre compagnon et sur une terre en ruine.



Créez un groupe de rock et mettez fin à l’empire EDM dans No Straight Roads, un film d’action-aventure plein de rebondissements imaginé par Wan Hazmer (Final Fantasy XV) et Daim Dziauddin (Street Fighter V). Explorez Vinyl City et combattez des méga-stars de la musique pour vaincre l’empire EDM oppressif « NSR », dans une aventure pleine d’action qui mêle des combats à la troisième personne imprégnés de rythme et une bande-son impressionnante.



Autre aventure dans un monde étrange,The Eternal Cylinder. Vous êtes né sur une planète dangereuse aux environnements surréalistes et fantastiques, regorgeant de créatures exotiques défiant toute description. Ce monde est à la fois terrifiant et impressionnant, aussi plein de merveilles et de mystères que de dangers. Mais tous les dangers que l’on peut y trouver sont dérisoires par rapport à la plus grande menace qui pèse sur ce monde : le Cylindre. Cette ancienne structure roulante gargantuesque écrase tout sur son passage. Mais d’où vient-il ? Et comment y mettre fin ?



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

SCARF est un jeu d’aventure mêlant énigmes et plateformes 3D, proposant un voyage allégorique à travers des mondes magnifiques. Plongez-vous dans un conte métaphorique qui reflète ce que signifie être un héros. Avec votre écharpe comme seul alliée, votre mission est de piéger les âmes rebelles qui ont créé leur propre monde.



Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox