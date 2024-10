Orange annonce accélérer sur la réparation des smartphones avec des avantages exclusifs pour ses abonnés

Orange renforce son engagement en faveur de la réparation des smartphones avec un nouveau partenariat avec Save.

Dans le cadre de son programme d’économie circulaire “Re”, lancé en 2020, Orange annonce une accélération de ses services de réparation de smartphones grâce à un partenariat stratégique avec Save, le leader français de la réparation de téléphones mobiles. Ce partenariat permet à Orange et Sosh d’offrir à leurs clients un service de réparation rapide, de qualité, à des prix préférentiels, et ce, même si le téléphone n’a pas été acheté auprès d’Orange.

Des avantages exclusifs pour les clients Orange et Sosh

Désormais, les clients peuvent se rendre dans l’une des 130 boutiques Save réparties en France métropolitaine pour faire réparer leur téléphone. Ce nouveau service leur offre plusieurs avantages :

Réparation express : 60 % des réparations sont réalisées en moins de 2 heures, sauf pour les changements de carte mère.

: 60 % des réparations sont réalisées en moins de 2 heures, sauf pour les changements de carte mère. Qualité des pièces détachées : utilisation de pièces d’origine constructeur ou compatibles de haute qualité.

: utilisation de pièces d’origine constructeur ou compatibles de haute qualité. Remise de 20 % sur les réparations : sur présentation d’une facture Orange ou Sosh (internet, mobile ou téléphone).

: sur présentation d’une facture Orange ou Sosh (internet, mobile ou téléphone). Bonus de réparation de 25 € : sous conditions d’éligibilité du téléphone et de la panne, cumulable avec la remise de 20 %.

: sous conditions d’éligibilité du téléphone et de la panne, cumulable avec la remise de 20 %. Garantie de 12 mois : sur toutes les pièces remplacées, y compris les batteries.

Cette évolution des services de réparation s’inscrit dans une démarche plus large d’économie circulaire chez Orange. Le programme “Re” vise à faciliter l’accès à la Réparation, la Reprise, le Recyclage, et à promouvoir l’usage de téléphones reconditionnés. Orange répond ainsi aux attentes croissantes des Français qui, de plus en plus, cherchent à prolonger la durée de vie de leurs appareils afin de réduire leur empreinte carbone. Selon une étude, 55 % des Français changent de téléphone dès que ce dernier présente des signes de faiblesse, mais une tendance forte vers la réparation se développe.

Dans le cadre de ses engagements environnementaux, Orange ambitionne de devenir neutre en carbone d’ici 2040. L’économie circulaire, avec la prolongation de la durée de vie des produits et le réemploi des équipements, pourrait contribuer à hauteur de 20 % à 30 % à la réduction des émissions de CO2 d’ici 2030.

Partenaire des Journées Nationales de la Réparation

En ligne avec ses initiatives pour une économie plus durable, Orange participera à la deuxième édition des Journées Nationales de la Réparation, qui se dérouleront les 18, 19 et 20 octobre 2024. Ce sera l’occasion pour le groupe, aux côtés d’autres acteurs de l’économie circulaire, de sensibiliser le public aux enjeux liés à la durabilité et la réparabilité des appareils numériques.

Avec ce partenariat, Orange renforce ainsi son rôle d’acteur engagé pour la durabilité et l’innovation au service des consommateurs et de la planète.

