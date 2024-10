Free intègre de nouveaux films gratuitement pour ses abonnés dans Oqee Ciné

De la science-fiction, un drame historique et des classiques intemporels au programme des nouveautés de la semaine sur la plateforme AVOD de Free.

Cette semaine, OQEE Ciné enrichit son catalogue avec plusieurs films marquants et une série culte. Parmi les nouveautés, “After Earth” (2013), un film de science-fiction réalisé par M. Night Shyamalan, met en scène Will Smith et son fils Jaden dans un futur où la Terre a été abandonnée depuis 1 000 ans. Dans un autre registre, le drame historique “Les Âmes grises” (2005), adapté du roman de Philippe Claudel, nous plonge dans une sombre intrigue pendant la Première Guerre mondiale.

Les amateurs de nostalgie seront ravis de retrouver “Ma Sorcière bien-aimée”, avec l’intégrale de la série culte des années 60, ainsi que le film de 2005 avec Nicole Kidman et Will Ferrell.

Le classique de la comédie noire “Le Disjoncté” (1996), réalisé par Ben Stiller avec Jim Carrey et Matthew Broderick, fait également son entrée, ainsi que “Easy Rider” (1969), le mythique road movie de Dennis Hopper, véritable icône de la contre-culture américaine.

Ces films et séries, ainsi que plus de 600 autres contenus, sont disponibles gratuitement pour les abonnés Freebox, Free Mobile 5G et Série Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox