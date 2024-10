Xavier Niel créateur d’un “chaos” que Free doit organiser

Si Iliad, la maison mère de Free, a pu bénéficier des idées novatrices de son fondateur Xavier Niel, celui-ci peut compter sur Thomas Reynaud, son directeur général pour chercher à en tirer le meilleur.

Difficile de parler de Free sans, à un moment ou à un autre, évoquer Xavier Niel. Son fondateur à la success story retentissante a une place centrale chez Free et au sein d’Iliad, explique Thomas Reynaud dans une interview pour Strategies.

“ Xavier Niel incarne les valeurs d’innovation, de disruption et d’entrepreneuriat comme en témoigne son livre“, affirme-t-il en faisant référence à “Une sacrée Envie de foutre le bordel”, publié le mois dernier. Mais il n’y a pas photo, le directeur général d’Iliad n’entre pas en compétition avec son fondateur et montre même une certaine complémentarité. “Le job de Xavier Niel est de créer le « chaos », le mien et celui des équipes d’Iliad de l’organiser !” , un chaos bien représenté par des paris risqués comme les lancements de Free Mobile ou d’Iliad Italia, qui ont finalement très bien tourné : Free Mobile recrute à plein régime et Iliad Italia est l’opérateur engrangeant le plus de nouveaux abonnés mobile depuis son lancement.

