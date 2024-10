La Freebox Ultra distinguée par le Pacte mondial de l’ONU

La Freebox Ultra a fait forte impression dans la catégorie “Production durable” des trophées des ODD, organisés par le pacte mondial de l’ONU – Réseau France.

Depuis 3 ans, le Pacte mondial de l’ONU délivre des trophées aux entreprises agissant répondant aux objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. Cette année, trois catégories ont été mises en lumière : “inclusion et diversité”, “mobilisation de la jeunesse” et “production durable”.

C’est dans cette dernière catégorie que Free, et plus précisément la Freebox Ultra, s’est distingué et est allé jusqu’au rang de finaliste pour le trophée. Elle a été saluée comme une box “écoconcue avec de nouvelles manières de faire : internalisation, prise en compte du cycle de vie et prise en compte de la consommation énergétique chez le client”. Ont été salués notmament son mode “veille totale” qui permet de réduire l’empreinte énergétique de la Freebox en économisant jusqu’à 95% d’énergie.

Le lauréat était finalement espace4, une PME spéciallisée en aménagement d’espace professionnel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox