Free N°1 du déploiement 4G en septembre, à 2 doigts de dépasser SFR au général

L’ANFR vient de dévoiler son observatoire de déploiement des réseaux mobiles pour le mois de septembre 2024.

En ce mois de septembre est un peu particulier puisque qu’une mise à jour a été faite dans les sites déclarés par Orange, c’est pourquoi l’opérateur affiche -8 sites en septembre alors que ses concurrents en ont activé entre 140 et 222. Orange n’a bien sûr pas perdu plusieurs dizaines voire centaines de sites sur le mois dernier (sauf peut être les antennes temporaires que l’opérateur avait déployé pour les JO) mais il s’agit surtout d’un gros ménage pour retirer de ces données les sites qui ont été abandonnés ou démontés au cours des mois/années précédentes, comme l’indique Dude. Free pour sa part s’en sort avec les honneurs puisqu’avec 222 sites activés, ca a été l’opérateur le plus actif en septembre. Il ne lui manque plus que 54 sites pour rattraper SFR.

Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit :

Orange (31 178 sites, – 8 en septembre 2024) Bouygues Télécom (28 395 sites, + 152 sur la même période) SFR (27 632 sites, + 140 sur la même période). Free Mobile (27 578 sites, + 222 sur la même période)

Focus sur le déploiement de Free en septembre

Le mois dernier, Free a activé

148 antennes 700 MHz,

199 antennes 1800 Mhz,

102 antennes 2100 MHz

111 antennes 2600 MHz.

