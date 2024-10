Free Mobile démarche par mail ses abonnés pour leur faire profiter d’un nouveau smartphone brillant avec des cadeaux intéressants

“Découvrez le tout nouveau Xiaomi 14T Pro, déjà disponible chez Free, à prix Free”, l’opérateur lance une opération de démarchage par mail auprès de ses abonnés.

“Sublimez vos photos avec la triple caméra Leica, exploitez toute la puissance de l’IA, affrontez toutes les conditions grâce à son étanchéité et profitez d’une autonomie qui dure toute la journée” : Disponible depuis fin septembre chez Free Mobile, le Xiaomi 14T Pro est vendu dans un pack comprenant des écouteurs Buds 6 Active et un bracelet connecté Band 8 Active. De quoi ravir ceux souhaitant s’équiper complètement en appareils mobiles.

Vendu dans sa version 512 Go à 849€, ce smartphone idéal classé entre le milieu et haut de gamme, est également accessible via Free Flex, il vous faudra débourser 199€ à la commande puis 22.99€/mois. Par ailleurs, vous pouvez profiter d’une offre de remboursement de 150€ sous forme d’avoir sur votre facture Free Mobile ainsi que d’un bonus reprise de 150€. Dans un mail envoyé actuellement à ses abonnés, Free Mobile met en avant ce nouveau smartphone. Cette offre avec accessoires offerts et remises, est disponible jusqu’au 22 octobre. L’opérateur la propose sur son site internet mais aussi dans ses 250 boutiques.

Le Xiaomi 14T Pro est équipé d’un trio de caméras de 50 mégapixels, comprenant un téléobjectif, un grand-angle et un ultra grand-angle, sans oublier une caméra selfie de 32 Mpx. Des outils comme “Entourer pour Chercher” permettent de rechercher des infos sans quitter l’appli. AI Notes et AI Recorder font aussi le boulot en transcrivant vos mémos audio et générant des résumés en un clin d’œil. Vous avez raté un détail sur une photo ? Pas grave, AI Eraser Pro s’en occupe. Le 14T Pro embarque un Mediatek Dimensity 9300+. Pour la batterie, comptez 5.000 mAh et côté recharge, profitez de la charge rapide à 120W et même la charge sans fil.

